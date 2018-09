Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vlaardinger meldt zich na mislukte overval op hobbywinkel in Rotterdam Winkelend Publiek Binnenweg (Foto: Tom van Vark)

Een Vlaardinger van 47 jaar zit vast voor een mislukte overval in mei van dit jaar op een hobbywinkel in de binnenstad van Rotterdam. De camerabeelden van de overval zaten deze week in het tv-programma Opsporing Verzocht en de overvaller heeft zich daarna bij het politiebureau gemeld.

De man was vlak voor sluitingstijd de winkel binnengelopen en eiste dat de kassa zou worden opengemaakt. Dat deed hij door een medewerkster met een groot mes te bedreigen. Zij probeerde de kassa open te krijgen maar kreeg dit niet voor elkaar. De overvaller raakte geïrriteerd en probeerde zelf de kassa te kraken. De medewerkster wist naar het magazijn te vluchten en een collega te waarschuwen. Vanuit het magazijn hoorden ze een hoop lawaai. Toen zij gingen kijken, was de verdachte er zonder buit vandoor gegaan. De kassa was omver gegooid en alles van de balie lag op de grond.