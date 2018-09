Rechtszaak tegen tattookillers uitgesteld

De rechtszaak in Rotterdam tegen de zogeheten tattookillers is vrijdag niet doorgegaan. Een van de verdachten, Brian P. , bleek geen advocaat meer te hebben. Die heeft zich gisteren teruggetrokken.

Een andere verdachte, Hendrik S., heeft net een nieuwe advocaat, Sander Janssen. Die heeft het dossier nog niet kunnen lezen en heeft bovendien een andere, grote zaak: hij staat Willem Holleeder bij. “Ik heb pas vanaf 18 maart 2019 weer tijd.”

De rechtbank beslist maandag hoe de zaak verder gaat. Vier mannen staan terecht voor de moord op Onno Kuut in 2009. Zijn lichaam werd gedumpt in de duinen bij Hoek van Holland.

De verdachten worden de tattookillers genoemd vanwege een opvallende, Chinese tatoeage op hun rug. Onder de verdachten zijn de Schiedamse broers Brian en Cor P. Beiden zijn op vrije voeten. Gevraagd naar de reden antwoordt Cor P. “met de zegen van God...”

De broers zaten vast voor een poging liquidatie in 2009, maar hun straf zit erop. Kennelijk zitten zij niet in voorarrest voor de moord op Onno Kuut.

De rechtbank in Rotterdam kan maandag beslissen om het proces tegen twee van de vier verdachten voort te zetten, of alles bij elkaar te houden. In dat geval gaat de zaak pas volgend voorjaar verder.

De advocaten vinden hebben dat de zaak zoveel samenhang vertoont, dat de vier verdachten tegelijk moeten worden berecht. Justitie ziet liever dat de zaken tegen Cor P. en Ephraim S. alvast begint.