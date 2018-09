Zeshonderd woningen in Sliedrecht gaan van het gas af

Sliedrecht gaat nog dit jaar zeshonderd woningen aardgasvrij maken. De gemeente heeft daarvoor een rijkssubsidie gekregen van 3,8 miljoen. Sliedrecht-Oost is daarmee een van de eerste bestaande woonwijken in Nederland waar het gas wordt afgesloten.

In totaal hebben twintig Nederlandse gemeenten subsidie ontvangen voor het aardgasvrij maken van bestaande woningen. In Sliedrecht gaat het om honderd huurwoningen en vijfhonderd particuliere koopwoningen. Ook een verzorgingstehuis in de Staatslieden buurt gaat van het gas af.

De afgelopen maanden zijn al voorbereidingen getroffen voor de komst van een nieuw warmtenet, waarmee de woningen voortaan verwarmd zullen gaan worden. Zodra het gas is afgesloten, kan alleen nog elektrisch worden gekookt.

De Drechtsteden willen koploper zijn in de energietransitie, zegt de Sliedrechtse wethouder Spek van Duurzaamheid: "De leerpunten zijn niet alleen waardevol voor de gemeente, maar ook voor de regio en de rest van Nederland."

Het aardgasvrij maken van de woningen is een hele klus, volgens de gemeente. Komende week ontvangen de bewoners een brief van de gemeente over de verdere procedure.