Excelsior wil bekeruitschakeling wegspoelen tegen VVV: 'Moeten fouten beperken'

Excelsior neemt het zaterdagavond tegen nummer zes VVV-Venlo. De ploeg van Adrie Poldervaart wil dan de bekeruitschakeling van dinsdag tegen NEC wegspoelen. De ploeg kan dat doen met een vrijwel fitte selectie. Alleen Mikael Anderson, Desevio Payne en Siebe Horemans zijn er niet bij.

De Kralingers gaven drie wedstrijden op rij een voorsprong van twee doelpunten weg. Excelsior-trainer Adrie Poldervaart vindt niet dat hij bij een voorsprong nu wat anders moet gaan doen. "Ik denk niet dat het aan wissels ligt", zegt de trainer tegenover RTV Rijnmond.

"Willem II laten we voorzetten geven waardoor de goals vallen. En in de wedstrijd tegen Heerenveen zijn het de dode momenten waar we niet goed verdedigen. En de penalty's en de goal die we tegen NEC tegen krijgen, daar gaat altijd wel iets fout. Daar moeten we ons op focussen. Dat heeft niks met wissels te maken. Dat ligt aan de uitvoering. We moeten onze fouten beperken."

El Hamdaoui

Mounir El Hamdaoui maakte tegen NEC in de verlenging onverwacht veel minuten en kreeg nog een goede kans, maar zijn inzet kwam op de paal. "Ik heb er niet van gedroomd", zegt de aanvaller lachend. "Het was jammer, het zou mooi geweest zijn. Maar het is niet anders."

De spits wordt steeds fitter. "Ik moet zeggen dat het goed gaat. Ik voel me goed, ook na een wedstrijd. De spiertjes voelen goed aan, ik voel me lekker."

Bekijk hierboven de interviews met Mounir El Hamdaoui en Adrie Poldervaart.