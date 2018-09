'Schimmelschool' Rockanje moet uit elkaar, schoongemaakt en weer opgebouwd

De basisschool in Rockanje waar een schimmel in huisvest, moet uit elkaar worden gehaald, grondig schoongemaakt en weer opnieuw opgebouwd. Desnoods moeten de tijdelijke units compleet worden vervangen. Dat heeft wethouder Wilbert Borgonjen van Westvoorne tegen RTV Rijnmond gezegd. De 130 leerlingen zouden eind november of begin december weer kunnen terugkeren naar hun oude schoolterrein.

"Met de gezondheid van kinderen willen we geen risico nemen", licht de wethouder de twee ingrijpende opties toe. Volgens de wethouder heeft de aannemer vijf weken nodig om de tijdelijke units volledig af te breken en weer op te bouwen. In het meest drastische geval moet ook de ondergrond worden vervangen een nieuw ventilatiesysteem aangelegd.

Meerdere oorzaken

"Niet alle gezondheidsklachten zijn te verklaren door schimmels", zegt de wethouder op Radio Rijnmond. "Ook het binnenklimaat kan daar een rol bij spelen." Daarmee doelt de wethouder op de temperatuur, luchtvochtigheid en mate van ventilatie van de lokalen.

Technisch deskundigen en GGD-medewerkers hebben aanvullend onderzoek verricht en er blijken schimmels te huizen in alle lokalen en zelfs onder de vloeren en tussen de muren te zitten. Volgens de GGD zijn de klachten van de kinderen reëel maar kunnen die niet verklaard worden door de schimmels. Kinderen met allergische aandoeningen zijn een uitzondering.

Tijdelijke units

Sinds het begin van het nieuwe schooljaar worden de leerlingen van basisschool De Zeewinde met bussen naar een noodlocatie in het naburige Oostvoorne gebracht. In hun eigen dorp Rockanje zaten ze in tijdelijke units in afwachting van een nieuw permanent schoolgebouw.

Vorig schooljaar kregen tientallen kinderen daar last van aanhoudende gezondheidsklachten. Daarna werden werd er een hoge concentratie schimmelsporen gevonden in de tijdelijke units.

Ouders en leerkrachten willen terug naar het tijdelijke onderkomen Rockanje. Voorwaarde is wel dat de units worden afgebroken, schoongemaakt en desnoods vervangen door nieuwe units.

Gemeente

Voor wethouder Borgonjen weegt het advies van de ouders en docenten heel zwaar. Dinsdag neemt het college van b&w formeel een besluit om het advies op te volgen.

De gemeente Westvoorne neemt de financiële verantwoordelijkheid voor de extra kosten van tienduizenden euro's. Of de kosten deels te verhalen zijn op een andere partij, zal later worden uitgezocht. "We willen niet nog meer vertraging oplopen door eerst uit te zoeken wie hier financieel verantwoordelijk voor is", zegt de wethouder.

Op 10 oktober moet de gemeenteraad van Westvoorne zijn fiat geven aan het college-standpunt om de tijdelijke units te vervangen. Daarna kan de aannemer aan de slag.