VIDEO: Politie valt woning Rotterdam binnen in strijd tegen terreur

Op bewakingsbeelden is te zien hoe de politie donderdag een invalt deed in een woning in de Rotterdamse wijk 110 Morgen. De inval was onderdeel van de grote antiterreuractie waaraan in heel Nederland meer dan vierhonderd politiemensen meededen.

Volgens omwonenden was er woensdagmiddag al iets niet pluis. Twee mannen zaten te rommelen in een auto. Ze hadden bivakmutsen op en een ooggetuige zag "iets wat op draadjes" leek. Wat de mannen deden, is niet bekend. Maar de buurtbewoner vertrouwde het niet en belde de politie. Een dag later werden bij de landelijke antiterreuractie zeven mannen aangehouden , onder wie twee Rotterdammers en een Vlaardinger. Volgens burgemeester Aboutaleb zouden ze het niet hebben voorzien op een doel in Rotterdam. De verdachten zouden een groot evenement als doelwit op het oog hebben gehad. Onduidelijk is of bij opsporingsdiensten bekend is om welk evenement dat gaat. De verdachten zitten in beperking en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Lees ook: OM: terreurdreiging weg na arrestatie