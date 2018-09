Schiedam maakt zich op voor Brandersfeesten

Het centrum van Schiedam staat dit weekend in het teken van de Brandersfeesten. Het is de 34e keer dat het evenement wordt gehouden. Het hoogtepunt, de Gondelvaart, is live te volgen via RTV Rijnmond.

Vorig jaar trokken de Brandersfeesten volgens de organisatie 200 duizend bezoekers. Het is daarmee het grootste evenement in de jeneverstad.

Burgemeester Cor Lamers opent de festiviteiten op vrijdagavond op Het Land van Belofte. Daarna begint de openingsshow met Nederlandstalige artiesten als Samantha Steenwijk, Tino Martin en de Schiedammer Bob Offenberg.

Zaterdag

Op zaterdagochtend wordt de Branderszwemtocht gehouden. Zowel professionals als recreatiezwemmers zwemmen voor de eer én voor Spieren voor Spieren door de havens van Schiedam.

Het hoogtepunt van de Brandersfeesten is de Gondelvaart op zaterdagavond. Tienduizenden belangstellenden komen kijken naar een stoet van schepen die op sprookjesachtige zijn verlicht. Deze varen in optocht door de Lange Haven. Een jury bepaalt welk schip het mooist verlicht is.

Rest van weekend

Het hele weekend zijn er vele optredens van lokaal talent: op podia op pleintjes, in straten en in kroegen. Verder is er een kermis terug te vinden op de Stadserf en liggen er zo'n 150 historische schepen in de Lange Haven.

De Brandersfeesten worden zondagavond afgesloten met een vuurwerkshow vanaf het dak van het stadskantoor.

Historie

Het evenement is begin jaren tachtig van de vorige eeuw ontstaan op initiatief van de middenstand van Schiedam. Die organiseerde in het centrum een grote braderie. Dit bleek zo succesvol dat werd besloten er een jaarlijks feest van te maken.

Aangezien een groot gedeelte van die braderie in de voormalige Brandersbuurt werd gehouden, kreeg het de naam Brandersfeesten.

Brandersfeesten bij Rijnmond

Het radioprogramma Rijmond Nu staat vrijdag in het teken van de feesten. De uitzending wordt dan ook live uitgezonden vanuit de studio van de lokale omroep Schiet TV. Presentator Dave van der Wal praat met gasten over het evenement en verslaggever Ronald van Oudheusden doet op straat verslag van de laatste voorbereidingen.

De Gondelvaart is zaterdagavond vanaf 21.00 uur te volgen via Rijnmond.nl en de Rijnmond-app. Een dag later zijn op televisie de hoogtepunten terug te zien in in Rijnmond Nieuws.