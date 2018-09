'Gio' over Feyenoord-Vitesse: 'Jørgensen nog niet klaar om te starten'

Feyenoord speelt zondag de tweede thuiswedstrijd op rij in de eredivisie. Vitesse komt op bezoek in De Kuip. Trainer Giovanni van Bronckhorst gaat tegen de Arnhemmers Nicolai Jørgensen in ieder geval niet vanaf het begin laten spelen. Verder is de selectie nagenoeg fit, op de langdurig geblesseerde Ridgeciano Haps na. Sam Larsson is wel een twijfelgeval.

Sam Larsson kreeg deze week een tik op zijn voet. "Daar heeft hij last van gehad, ook gisteren een beetje. Hij heeft gisteren niet op het veld kunnen trainen, vandaag weer wel", zegt 'Gio' op de persconferentie voorafgaand aan Feyenoord-Vitesse.

Voor Jørgensen komt een basisplek zoals gezegd nog te vroeg. "Hij is nog niet klaar om te starten, maar dat moment komt wel dichterbij. Ik ben blij dat hij steeds stappen maakt. Op de training zie je hem steeds sterker worden."

Over de nog in niet in geweldige vorm verkerende Jordy Clasie is Van Bronckhorst mild. "Jordy heeft niet veel gespeeld in buitenland, alleen Southampton in het begin, daarna niet. Je merkt dat wedstrijden nodig heeft. Je ziet dat hij stapjes maakt."

Later is in dit bericht de persconferentie van Giovanni van Bronckhorst helemaal terug te zien.