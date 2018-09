Bewoners Molenaarsgraaf bijeen over gevolgen verwoestende brand verpakkingsbedrijf

De gemeente Molenwaard organiseert vanavond een bewonersbijeenkomst over de nasleep van de brand in Molenaarsgraaf. Donderdag werd verpakkingsbedrijf Montapacking volledig verwoest.

De enorme vuurzee zorgde voor veel rookoverlast en roetdeeltjes in de omgeving. Niemand raakte gewond, maar boeren moeten wel nog hun vee binnenhouden.

Tijdens de avond in zalencentrum De Spil in Bleskensgraaf wordt door deskundigen uitleg gegeven over wat tot nu toe is gedaan en nog wordt gedaan. Daarnaast is er volop gelegenheid om vragen te beantwoorden. De bijeenkomst begint om 19:30 uur.

Het nablussen van de brand duurde tot vanochtend. Er hangt nog steeds een behoorlijke rooklucht in de omgeving van de brand.

Specialisten hebben metingen gedaan naar de neergedaalde stoffen. Het onderzoek hiernaar gaat de komende dagen nog verder.