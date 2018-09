Deel dit artikel:













Van der Heijden: 'Gewoon één van de belangrijke wedstrijden' Jan-Arie van der Heijden

Jan-Arie van der Heijden kwam donderdagavond als enige basisspeler in actie voor Feyenoord tegen Gemert. 'Dat zegt me niet zoveel. Ik vond het prima, lekker een wedstrijdje.' De Rotterdammers wonnen met 4-0 in het bekertoernooi, zondag wacht Vitesse, een ploeg van een ander kaliber.

En een oude club van Van der Heijden. 'Het is tijdje geleden dat ik daar speelde, weinig jongens ken ik nog. Het is gewoon één van de belangrijke wedstrijden om een goede reeks neer te zetten.' Feyenoord - Vitesse eindigde vorig seizoen in een 1-0 zege voor de Rotterdammers. De Arnhemmers staan momenteel zevende met negen punten, Feyenoord bezet stek drie met dertien punten. Het duel begint zondag om 16.45 uur en is live te volgen op Radio Rijnmond.