Terreurverdachten hadden grondstoffen voor explosieven in huis De inval in de wijk 110 Morgen in Rotterdam, waar een van de terreurverdachten woonde

Bij de terreurverdachten die donderdag werden aangehouden zijn grondstoffen voor explosieven voor bomvesten gevonden en honderd kilo kustmest, mogelijk geschikt voor een autobom. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De grondstoffen werden niet in Rotterdam of Vlaardingen aangetroffen, maar in Arnhem.

De zeven verdachten zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat alle verdachten langer mogen worden vastgehouden. De verdachten zitten in alle beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.