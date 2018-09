Terreurverdachte Morad M. uit Vlaardingen is halfbroer van bekende Syriëganger

Een van de verdachten die donderdag werden opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag is de 21-jarige bokskampioen Morad M. Hij is de halfbroer van een bekende Syriëganger, meldt NRC.

Morad M. werd donderdag opgepakt in Vlaardingen. Zijn halfbroer riep in 2014 vanuit de Syrische stad Aleppo op tot "een stevige daad" tegen de Nederlandse overheid.

Naar aanleiding daarvan besloot Defensie dat militairen niet meer in uniform mochten lopen in het openbaar.

Morad M. groeide op in de Arnhemse wijk Presikhaaf. Hij werd in 2013 in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. Dat gebeurde omdat hij plannen had om naar Syrië af te reizen. Zijn moeder wist volgens de AIVD van de plannen af en wilde ook naar het strijdgebied vertrekken.

Bomvesten

Morad M. is een van de zeven terreurverdachten die donderdag werden opgepakt. Volgens het Openbaar Ministerie wilden de mannen met kalasjnikovs en bomvesten een terroristische aanslag plegen bij een evenement. Om welk evenement het gaat, is niet bekendgemaakt.

De verdachten zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat ze langer in de cel blijven.

In een huis van een van de verdachten in Arnhem is honderd kilo kunstmest gevonden en grondstoffen voor explosieven.