Zaterdag 29 september in Chris Natuurlijk

Brak op zaterdagochtend? Kom bij met Chris Natuurlijk van 29 september. Met daarin de volgende onderwerpen:

In de natuur bij het Haringvliet

Chris Natuurlijk gaat op pad met de boswachter door Scheelhoek, een bijzonder natuurgebied waar de zwarte stern broedt.

Rotterdammers in het groen - deel 2

's Avonds op TV Rijnmond, 's ochtends in Chris Natuurlijk : Rotterdammers in het groen. Met in deel 2: Singels van Rotterdam. Kees Moeliker, presentator van Rotterdammers in het groen en Paul van de Laar van Museum Rotterdam vertellen in Chris Natuurlijk over singels en hun betekenis voor de stad en de inwoners van Rotterdam.

Kees Timmer (1903 - 1978)

Vergeten Rotterdamse kunstenaar Kees Timmer geëerd met een boek.

Räv

De vos speelt een rol in Räv , de nieuwe spannende thriller van Tjeerd Langstraat. De schrijver zelf komt erover vertellen en heel , heel misschien is hij nog een beetje brak van de presentatie van het boek in het Natuurhistorisch Museum op vrijdag.

