'Tanker Bow Jubail lekte olie door stuurfout' De lekke tanker veroorzaakte veel milieuschade. Zwanen raakten besmeurd door olie. De Bow Jubail

Een stuurfout is oorzaak geweest van het lekslaan van de olietanker Bow Jubail op 23 juni. Dat heeft de advocaat van de eigenaar van het schip, NCC Odfjell Tankers uit Saoedi-Arabië, vrijdag tijdens een rechtszitting in Rotterdam verklaard. Bij het ongeluk stroomde 220 ton stookolie de Derde Petroleumhaven in.

De uitgestroomde stookolie vervuilde delen van de Rotterdamse haven. Watervogels gingen dood of moesten schoongemaakt worden. Ook kilometers aan beschoeiing en kade werden besmeurd. De schade wordt geraamd op 80 miljoen euro. Volgens de advocaat van NCC Odfjell Tankers zagen de loods en de kapitein niet dat de Bow Jubail te snel richting de steiger en een paal ging. Ze waren te laat met corrigeren, met alle gevolgen van dien. Justitie heeft het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk nog niet afgerond. De civiele procedure over de aansprakelijkheid van de schade, geschat op 80 miljoen, loopt inmiddels. Centraal in die zaak staat nu of de Bow Jubail restanten van de lading, olie, nog in de tanks had op het moment van de botsing. Volgens NCC Odfjell niet, volgens gedupeerden wel. Als het schip leeg was, valt het onder het bunkerverdrag. De beperkte aansprakelijkheid van NCC Odfjell houdt dan op bij een bedrag van 17 miljoen. De gedupeerden moeten de schade dan elders verhalen. Goedkoopste oplossing Had het schip wel minieme lading aan boord dan geldt het CLC-verdrag. In dat geval kan een beroep worden gedaan op een ander internationaal schadefonds (IOPC) dat een dekking van meer dan 100 miljoen kan uitkeren. Had het schip wel minieme lading aan boord dan geldt het CLC-verdrag. In dat geval kan een beroep worden gedaan op een ander internationaal schadefonds (IOPC) dat een dekking van meer dan 100 miljoen kan uitkeren. NCC Odfjell zoekt de goedkoopste oplossing. Dan moet het bedrijf niet alleen zelf het minst betalen, maar dat geldt ook voor de verzekeraar. Een meerderheid van de gedupeerden, zoals Rijkswaterstaat, Esso, Aluchemie en andere bedrijven, wil dat de rechter nog geen besluit neemt om aanvullend onderzoek toe te staan. Daarover doet de rechter binnen een week uitspraak. Of ze laat weten dat ze toch een knoop doorhakt op het verzoek van NCC Odfjell.