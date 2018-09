Deel dit artikel:













Schiedam heeft nu ook een jeneverschool De school in molen De Palmboom

Alles leren over jenever en over gin? Wat is het verschil en hoe wordt het gestookt? Dat kan je vanaf vandaag leren op de 'Distillers Academy' in Schiedam.

Schiedam is de hoofdstad van de Nederlandse jenevers. Het herbergt van oudsher meerdere stokerijen, graanmolens en jenevercafe's, Sinds 1996 huist in een voormalige moutwijnbranderij het Nationaal Jenevermuseum. De bekendste jeneverstokerij is die van de familie Nolet. In 1691 begonnen de Nolets met het branden van sterke drank en inmiddels is hun graanjenever Kethel 1 uitgegroeid tot een succesvol exportproduct. Nolet Distileerderij is naast andere Schiedamse stokers, één van de initiatiefnemers van de jeneveropleiding. Ambachtelijk stoken Bob Nolet: "Sinds mijn vader in de jaren '70 weer ambachtelijk jenever is gaan stoken en daarmee de onderneming van de ondergang heeft gered, heeft hij ook de deuren open gezet voor consumenten en toeristen. Hij leidde ze graag rond in de distilleerderij in Schiedam." Bob Nolet: "Sinds mijn vader in de jaren '70 weer ambachtelijk jenever is gaan stoken en daarmee de onderneming van de ondergang heeft gered, heeft hij ook de deuren open gezet voor consumenten en toeristen. Hij leidde ze graag rond in de distilleerderij in Schiedam." De elfde generatie van de Schiedamse jeneverfamilie vindt de jeneverschool een toevoeging voor de stad Schiedam. "Mensen willen niet alleen maar uit eten of wat drinken. Ze vragen om een ervaring. En ze willen iets doen en leren. Dat kan bij de Distillers Academy", zegt Bob Nolet. Chef's special van Chef'Special Kethel is ook een samenwerking aangegaan met Joshua Nolet, de zanger van popgroep Chef'Special. Hij is een neef van Bob Nolet. Kethel is ook een samenwerking aangegaan met Joshua Nolet, de zanger van popgroep Chef'Special. Hij is een neef van Bob Nolet. "Hij heeft zelf een cocktail samengesteld, op basis van jenever", vertelt Bob over zijn neef. "En die heeft hij zelf verzonnen. Hij mixt backstage regelmatig een drankje na een optreden. Daar zijn ook videootjes van dat je hem bezig ziet." Het drankje wordt nu onder de naam Chef's special in de markt gezet. "Het moet binnenkort in de horeca verkijgbaar zijn."