Na 30 duizend tweets en 19 popups gaat wijkagent van Rotterdam-West op de landelijke toer

Meer dan 30 duizend tweets verstuurde de Rotterdamse wijkagent Wilco Berenschot sinds 2010 en op negentien plekken begon hij een popup-politiebureau. Wat begon als een experiment is uitgegroeid tot een serieus opsporing- en veiligheidsinstrument bij de politie. De wijkagent vertrekt uit Rotterdam en gaat zijn expertise voortaan landelijk inzetten.

"Ik moet de eerste wijkagent nog tegenkomen die in de winter en in de sneeuw met een tafeltje op straat mensen ontmoet, dat vind ik prachtig", zegt postbode Wim Neleman bij het afscheid van de wijkagent in Rotterdam-West.

'De oer-Rotterdammer die zegt waar het op staat, ga ik missen' wijkagent Wilco Berenschot

Berenschot heeft de afgelopen jaren de harten veroverd van vele bewoners in Rotterdam-West en op zijn laatste werkdag wordt hij getrakteerd op een lunch in zijn laatste popup-bureau aan de Beukelsdijk.

Wijkagent Berenschot: "De oer-Rotterdammer die recht-voor-zijn-raap zegt waar het op staat, dat ga ik missen. Maar het mooie is dat ik met twee poten in de klei blijf staan en met de wijkagent ergens in Lutjebroek de straat op ga. Daar gaan we het ook beleven."

'Ik ben nu aan het twitteren. Alles heeft te maken met schoon heel en veilig' wijkagent 2010

In 2010 begint hij als één van de eerste wijkagenten van Nederland met twitteren. Met als belangrijkste doel om in contact te komen met bewoners en van hen te horen wat er speelt. Bij twitteren bleef het niet. Terwijl er steeds meer politiebureau's werden opgedoekt, dook de wijkagent op de gekste plekken en op de gekste momenten op in de wijk.

'Ik heb overal gezeten.Bij een bewoner thuis, in een leeg pand, op basisscholen, bij een verzorgingstehuis.' wijkagent Berenschot

In de sneeuw, buiten op straat, op sociale media, in kluspanden, in leegstaande panden. Overal zoekt de wijkagent contact met de bewoners en dat komt de opsporing en veiligheid ten goede.

'Ik heb een hele brutale vraag: mag ik mijn boterhammetje bij u opeten' wijkagent 2018

Wilco Berenschot: "Wat het oplevert? We hebben mensen keihard nodig en zonder bewoners wordt de handhaving en opsporing wel heel erg moeilijk. Via sociale media, popup en een boterhammetje bij mensen thuis eten, lukt het om de bereidheid om te melden op peil te houden en zelfs te vergroten."

Alleen al in Rotterdam-West zijn met hulp van de wijkagent meer dan dertig Whatsapp-buurtpreventiegroepen ontstaan. "Er ontgaat ze niets. Auto's met open raam, boom omgevallen, een vermiste kat. Het scheelt de politie heel veel werk."

'Je moet het toeval ook afdwingen' wijkagent Berenschot

Maar ook zware zaken worden opgelost. Zoals een slachtoffer van loverboys dat zich 's avonds in een popup-kantoor meldt, omdat ze toevallig langsloopt

Wijkagent Berenschot: "Dat meisje van dertien had me al eerder zien zitten en je kan zeggen dit is toeval maar je moet het toeval ook afdwingen. Gewoon door er te zijn."

Het is begrijpelijk dat ze de Rotterdamse wijkagent bij het landelijke korps willen hebben, maar voor Rotterdam-West is hij eigenlijk onmisbaar.

Wilco Berenschot: "De afgelopen jaren is het al wel een beweging geworden met in meerdere steden mobiele bureau's en boterhammetjes eten bij mensen thuis. De wens van de korpsleiding is dat ik met twee poten in de modder blijf en dat ik het 'verbindingsvirus' mag doorgeven."