Vlog 9: Hélène bij de grootste collectie getekende Feyenoord-shirts

Zoals iedere week gaat die-hard Feyenoord-supporter Hélène Meulstee in FC Rijnmond op bezoek bij een supporter met een grote collectie van Feyenoord. Deze week ging Hélène langs bij Wim van Merkensteijn, voorzitter van supportersvereniging FSV De Feijenoorder.

Zo zag Hélène de grootste collectie van getekende Feyenoord-shirts. Het oudste shirt dat Van Merkensteijn in zijn bezit heeft, is het truitje van Mario Been als speler van de Rotterdammers.

