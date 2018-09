Deel dit artikel:













Gouka over nieuw stadion: 'Idee dat ook mensen in De Kuip het niet meer weten' Mikos Gouka

Feyenoord eist minimaal jaarlijks 25 miljoen euro als de club in het nieuwe stadion gaat spelen. Mikos Gouka, Feyenoord-watcher van AD Sportwereld, spreekt van een keiharde eis vanuit de club uit Rotterdam-Zuid. "Maar ik krijg het idee dat ook veel mensen in De Kuip het niet meer weten", stelt Gouka in FC Rijnmond.

"Als het bedrag niet wordt gehaald, dan kan Feyenoord als een soort keurmeester zeggen dat ze dit niet gaan doen", zegt Gouka in FC Rijnmond. "Het traject gaat minimaal nog een jaar duren." Presentator Etienne Verhoeff sprak in de regionale voetbaltalkshow ook met radiocommentator Dennis van Eersel en analist Geert den Ouden. De mannen behandelden in FC Rijnmond ook de derby van vrijdagavond tussen Sparta en FC Dordrecht en het competitieduel van Excelsior tegen VVV-Venlo. Ook zie je de wekelijkse volg van Hélène.