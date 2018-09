Nederlaag voor ExcelsiorBarendrecht in topper

De voetbalvrouwen van ExcelsiorBarendrecht hebben vrijdagavond het eerste verlies van het seizoen geleden. In het eredivisieduel tegen PSV verloor de combinatieploeg in Eindhoven met 3-0 van de koploper.

Voor aanvang van de wedstrijd hadden beide teams zes punten, alleen had PSV een duel meer gespeeld dan ExcelsiorBarendrecht. De Eindhovense formatie kwam na 26 minuten spelen op 1-0 via een treffer van Katja Snoeijs. Zeven minuten later scoorde Aline Zeler de 2-0. Na de rust kon de ploeg van trainer Richard Mank ook niet meer scoren. Dat deed PSV nog wel. Katja Snoeijs besliste tijdens de 73e minuut het duel met haar goal (3-0).

ExcelsiorBarendrecht staat na drie wedstrijden op basis van het doelsaldo op een tweede plaats in de eredivisie met zes punten.