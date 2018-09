Aboutaleb opent expositie over Fabeltjeskrant

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft vrijdag de tentoonstelling Fabeltjesland, een reis door 50 jaar Fabeltjeskrant geopend. Hij deed dat samen met Jan Straaijer, de persoon waarop het karakter van Mijnheer de Uil gebaseerd is.

De expositie in LP2 (een deel van Las Palmas) op de Wilhelminapier is vanaf 29 september open voor publiek. Het is dan precies vijftig jaar geleden dat de Fabeltjeskrant voor het eerst op televisie was.

In LP2 zijn onder meer de originele poppen uit de tv-serie te zien. Ook wordt de ontstaansgeschiedenis van de Fabeltjeskrant belicht.

De schrijver van de serie, Leen Valkenier, groeide op in Rotterdam-Vreewijk. Hij baseerde veel karakters op zijn buurtgenoten en vrienden. Onder andere juffrouw Ooievaar, Mijnheer de Uil, de gebroeders Bever en Truus de Mier waren ras-Rotterdammers. Van hen zijn Jan Straaijer (Mijnheer de Uil) en Jopie Kullberg-Donkervoort (Juffrouw Ooievaar) nog in leven.