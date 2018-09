Feyenoord Futsal weer zonder punten

De zaalvoetballers van Feyenoord Futsal hebben ook in de derde eredivisiewedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. Het Rotterdamse team verloor op bezoek bij Tigers Roermond met 6-5.

In de eerste helft maakten de broers Felix en Wessel Verhaar met een goal een achterstand ongedaan tegen de Limburgers, maar Tigers Roermond gingen toch met een 3-2 voorsprong de rust in. Shibi Rojer scoorde voor Feyenoord Futsal tweemaal een aansluitingstreffer en in de 37e minuut maakte Felix Verhaar zelfs 5-5 gelijk. Maar in de veertigste minuut kwam Tigers Roermond met 6-5 aan de leiding.

Het is de derde nederlaag van Feyenoord Futsal in de competitie. De ploeg van trainer Abdul Marbah is samen met White Stones zonder punten hekkensluiter. Woensdag neemt Feyenoord Futsal in het Topsportcentrum een penaltyreeks tegen ZVV Eindhoven over in de beker, omdat die een aantal weken verkeerd is afgenomen.