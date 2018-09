Deel dit artikel:













Drenthe belangrijk bij Sparta: 'Er valt niet zomaar met ons te sollen' Royston Drenthe

Royston Drenthe was de man van de wedstrijd bij Sparta-FC Dordrecht (3-2). De linkspoot scoorde namens de Rotterdammers de winnende treffer en hield in de slotfase nog een bal van de lijn. "Het klinkt misschien arrogant, maar ik heb persoonlijk geen enkel moment getwijfeld dat we deze wedstrijd niet naar ons toe zouden trekken", zegt Drenthe zelfverzekerd.

"Ik wist dat, als we vlug een goal zouden maken, dat het snel kon gaan draaien. Het heeft even geduurd, op slag van de rust. Zo zie je maar weer dat het geluk aan onze zijde staat. Als je dat geluk kunt meepakken, dan kun je meedoen om de prijzen", aldus Drenthe. Als het aan Drenthe ligt, dan moet niemand Sparta zomaar afschrijven: "Ik denk dat we lieten zien dat we veerkracht hebben. Dat niet zomaar met ons te sollen valt, dat na één tegenslag van Sparta iedereen over ons heen gaat." Kijk hier naar het bovenstaande interview van verslaggever Dennis Kranenburg met Royston Drenthe.