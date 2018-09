Deel dit artikel:













De Nooijer na verlies van FC Dordrecht bij Sparta: 'Heel zuur' Gérard de Nooijer

Gérard de Nooijer zag zijn FC Dordrecht in de eerste divisie een goede eerste helft spelen tegen titelkandidaat Sparta. Uiteindelijk verloren de Schapenkoppen deze derby tegen de Rotterdammers met 3-2. "Het is natuurlijk doodzonde, tot de eerste goal van Sparta hadden we die ploeg onder controle", blikt de trainer terug.

Na de rust gaf FC Dordrecht de voorsprong weg. De Nooijer baalt van de nederlaag, maar hij zag ook lichtpunten: "Dit was een prima wedstrijd. Ik heb genoten van ons team en de jongens. Maar we maken weer foutjes. Dat is heel zuur voor ons elftal. We verdienen het ook niet, want we kunnen heel goed voetballen." Kijk hierboven naar het volledige interview van verslaggever Dennis Kranenburg met Gérard de Nooijer.