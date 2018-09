NAPRATEN: Excelsior - VVV-Venlo (1-0)

Excelsior wilde zaterdagavond de eerste competitiezege in eigen huis pakken. Dat lukte ook, want de Kralingers wonnen met een schitterende 1-0 van het verrassende VVV-Venlo.

We hielden ook een liveblog bij. Die is hieronder terug te lezen. Wil je napraten over dit duel? Laat dan hieronder een reactie achter.

LIVE: Excelsior - VVV-Venlo 1-0 (1-0)

19' 1-0 Elias Már Omarsson

Rood: 85' Ali Messaoud

Opstelling Excelsior: Stevens; Fortes, Mattheij, Matthys, Burnet (61' Van der Meer); Schouten, Messaoud, Koolwijk; Edwards (71' El Hamdaoui), Omarsson, Bruins