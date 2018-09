Deel dit artikel:













Auto te water bij afrit A20 in Vlaardingen Auto te water bij afrit A20 in Vlaardingen. FOTO: MediaTV

Bij een ongeval op de afrit van de A20 in Vlaardingen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een automobilist zwaargewond geraakt. De wagen belandde in het water, maar de bestuurder lag op het asfalt. Mogelijk is hij uit de auto geslingerd.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. De auto van de man is waarschijnlijk enkele tientallen meters door de lucht gevlogen. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De afrit Vlaardingen vanuit Schiedam is een groot deel van de nacht afgesloten geweest vanwege het ongeval.