Jongen uit Gorinchem overlijdt na scooterongeluk

Een 16-jarige jongen uit Gorinchem die vrijdagavond zwaargewond raakte bij een scooterongeluk, is overleden. Dat meldt de politie. De jongen raakte de macht over het stuur kwijt op het Hendrik Tollensplantsoen in Gorinchem.

Bij zijn val raakte de jongen drie stilstaande voertuigen. De zwaargewonde jongen is met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht, waar hij aan zijn verwondingen is overleden.

De politie eenheid Rotterdam doet onderzoek naar het ongeval.

