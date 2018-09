Politiek010: Van zanger tot raadslid

In de nieuwe aflevering van Politiek010 een portret van Leefbaar-raadslid Jari Esbeukman. Naast raadslid en docent Nederlands klimt hij ook regelmatig op het podium om op te treden als zanger en ook doet hij mee aan het nieuwe RTL programma Screentest.

Tijdens de Nacht van de Kaap klimt Esbeukman op de bar om oude zeemansliederen te zingen, maar hij schrikt ook niet terug voor een duet met Shirma Rouse. "Het liefst zing ik theaterreportoire van Herman van Veen of Boudewijn de Groot, maar vanavond worden het Hollandse hits."

Esbeukman zingt al jaren, maar besloot zich vorig jaar aan te melden voor de politiek. "Ook na mijn lerarenopleiding miste ik nog een intellectuele uitdaging, toen heb ik me bij Leefbaar aangemeld."

Even twijfelde hij wel of het zingen te combineren was met het raadswerk. "Het is een gekke combinatie, daarom vroeg ik ook aan fractievoorzitter Joost Eerdmans of het een probleem was. Dat vond hij niet, als ik maar niet bij motorclubs ga zingen."