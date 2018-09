Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Binnenkort kan het: digitaal je rijbewijs verlengen Rijbewijs

De komende maanden wordt in verschillende gemeenten in de regio Rijnmond begonnen met een proef om digitaal je rijbewijs te verlengen. De verlenging loopt dan via de website van de RDW. Het rijbewijs kan na twee werkdagen worden opgehaald.

Verschillende gemeenten starten met deze proef. De eerste gemeente is Arnhem, waar inwoners vanaf maandag al digitaal hun rijbewijs kunnen verlengen. Gemeenten die meedoen in onze regio zijn: Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenwaard, Papendrecht, Rotterdam, Sliedrecht en Zwijndrecht. Wanneer de proef in deze gemeenten precies begint is nog niet duidelijk. In totaal doen 14 gemeenten mee. De proef duurt een jaar. Verlengen

Online aanvragen kan uitsluitend bij verlenging van het rijbewijs of bij een uitbreiding van categorieën. Iemand die voor het eerst een rijbewijs aanvraagt, moet dus nog wel naar een loket van de gemeente.

Online aanvragen kan uitsluitend bij verlenging van het rijbewijs of bij een uitbreiding van categorieën. Iemand die voor het eerst een rijbewijs aanvraagt, moet dus nog wel naar een loket van de gemeente.