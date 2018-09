De vragen van 29 september 2018

Worsten, parels, veel te vriendelijk ambulancepersoneel en met heel je lijf bidden. De uitzending van 29 september 2018 was weer hartstikke leerzaam!

Kom gezellig binnen

Bart de Klerk uit Numansdorp vraagt: Laatst schoot mijn arm uit de kom en kwam ik in een ambulance terecht. Zijn ze altijd zo aardig? Hoort dat bij hun beroep? Staat dat in hun contract, of krijgen ze het bij de opleiding?

Parelende vraag

Elisabeth Vischschraper vraagt: Wie kent de smartlap zwarte parels, die een parelduiker wil schenken aan zijn geliefde.

En van wanneer en wie is dit lied?

Bords des nombres

Petra Kiers belde om te vragen: Franse nummerborden hebben rechts een nummer staan. Dit schijnt met het district/departement te maken te hebben waar ze wonen, maar waarom is dit en is het verplicht? En wat gebeurd er als je naar een ander departement verhuisd?

Nachtegalenpancake

Lisette Schram uit Rotterdam vraagt: Waarom schminken geisha-vrouwen in Japan hun gezicht wit?

Met lijf en ziel

Tina Bulthuis uit Rotterdam-Lombardijen vraagt: waarom bewegen Joodse mensen bij het bidden vaak met hun bovenlichaam heen en weer?

Een worstelijke geschiedenis

Ans Vreugdehil uit Gorinchem vraagt: Ik was op vakantie in Duitsland. Een bekend gerecht daar is currywurst. Wat is de geschiedenis van deze currywurst?

Buitenstebinnen

Youri van de Heuvel vraagt: Waarom komt wasgoed altijd binnenstebuiten uit de droger? Vooral lichtere kleding?

Spijkerharde feiten

Jeanet Gravenburg uit Rhoon vraagt: Hoe is de spijkerbroek ontstaan?