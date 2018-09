Mission Belle Memorial onthuld in Nieuw-Lekkerland

Langs de Lekdijk tussen Streefkerk en Nieuw-Lekkerland is zaterdagmiddag een monument onthuld voor de bemanning van een neergestorte bommenwerper in de Tweede Wereldoorlog.Bij de onthulling waren ongeveer driehonderd mensen aanwezig.

Onder de aanwezigen waren ook dertig Amerikaanse nabestaanden van de toenmalige bemanning. Als eerbetoon vlogen na de onthulling twee historische vliegtuigen over de menigte heen.

Het monument is een herdenkingsplek voor de bemanning van de neergestorte B-17 bommenwerper 'Mission Belle' in 1943. Het vliegtuig was onderweg om de Duitse stad Leverkusen te bombarderen, maar werd geraakt door luchtafweergeschut van de nazi's.

Tijdens de terugvlucht werd het beschadigde vliegtuig ook nog aangevallen door Duitse jagers en stortte neer in de Lek.

Drie bemanningsleden kwamen om te leven. Zeven anderen werden gered door de lokale bevolking, maar zijn later meegenomen door de Duitsers. In mei 1945 werden ze bevrijd.

Theo Jansen van de stichting Mission Belle maakte op 11-jarige leeftijd mee dat het wrak uit de lek is gehaald. "Dat heeft toen veel indruk op mij gemaakt, omdat één van de overleden bemanningsleden nog in het toestel aanwezig was."

Om het monument te kunnen plaatsen is de stichting drie jaar bezig geweest. "Er moest veel worden geregeld, onder andere het inzamelen van geld. We zijn trots dat het monument er nu is."