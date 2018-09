Politie stuit op drie vuurwapens in Rotterdam

Bij verschillende controles in Rotterdam hebben agenten het afgelopen etmaal in totaal drie vuurwapens gevonden.

In de Coen Molijnstraat in Rotterdam-Zuid werd vrijdagavond tijdens een verkeerscontrole een 28-jarige Rotterdammer aan de kant gezet omdat hij een rijontzegging had. Toen agenten de inzittenden van de auto preventief wilden fouilleren, ging de bijrijder er als een speer vandoor.

Agenten renden er achter aan en zagen dat hij een tas van een viaduct gooide. De 18-jarige kon even later worden aangehouden. In de tas zat geld en een doorgeladen vuurwapen.

De politie ging naar het huis van de man in Rotterdam-Zuid en vond daar het tweede vuurwapen, hash en xtc-pillen. Alles is in beslag genomen.

Het derde vuurwapen werd zaterdagochtend gevonden tijdens een alcoholcontrole op de Olympiaweg. Agenten zagen het wapen liggen tussen de pedalen van een 29-jarige automobilist uit Hoogezand. De man bleek dronken achter het stuur te zitten en had bovendien geen rijbewijs. Ook de overige vier inzittenden van de auto zijn aangehouden.