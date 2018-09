In een eethuis aan de Schiedamseweg in Rotterdam heeft zaterdagmiddag een flinke brand gewoed. Er kwam korte tijd veel rook vrij.

Voor zover bekend is niemand gewond geraakt bij de brand. De oorzaak van de brand in het eethuis is nog niet duidelijk.

De Schiedamseweg werd afgesloten om de brand goed te kunnen blussen. Auto's en trams konden er enige tijd niet door.