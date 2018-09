Amateurvoetbal: MVV '27 sterkste in derby tegen VDL uit Maassluis

MVV '27 heeft zaterdagmiddag de derby tegen VDL in de derde klasse B van het amateurvoetbal gewonnen. De Maaslandse club versloeg de Maassluise formatie aan de Sportlaan met 3-0. Alle goals in deze burenruzie vielen in het laatste kwartier.

Een kwartier voor tijd opende Huib van Barneveldt de score (0-1). Drie minuten voor affluiten benutte Jessy Zwaard voor MVV '27 een strafschop (0-2). De derde Maaslandse goal was een fraaie. Michael Berrevoets ramde de bal met een volley keihard binnen. VDL en MVV '27 hebben na twee duels allebei drie punten.

Aanstaande maandag zie je in Sportclub Rijnmond, dat gelijk na FC Rijnmond komt, een uitgebreide sfeerreportage over deze burenruzie. De uitzending start om 17:23 uur en wordt vervolgens ieder uur herhaald.

Tweede divisie

Jong Sparta boekte op bezoek bij Jong Vitesse een 1-0 overwinning, waardoor de Rotterdamse belofteploeg vierde staat met twaalf punten uit zes duels. Excelsior Maassluis won knap met 4-2 op Sportpark De Krom bij VV Katwijk en is zesde met tien punten.

Barendrecht was echter de enige regioploeg die niet kon winnen in de tweede divisie, want het team leed in eigen huis een 4-0 nederlaag tegen HHC Hardenberg. De ploeg van trainer Albert van der Dussen vindt zichzelf terug op de dertiende plaats met zes punten.

Derde divisie zaterdag

ASWH had na afloop van de uitwedstrijd bij Jong FC Groningen een lekkere busrit in het vooruitzicht. De club uit Hendrik-Ido-Ambacht zegevierde met 1-0 en staat na zes wedstrijden op de negende plaats met tien punten. SteDoCo verloor op bezoek bij ODIN '59 in Heemskerk met 2-1. Het team uit Hoornaar bevindt zich met acht punten op de dertiende plek.

Hoofdklasse A

Spijkenisse won als enige hoofdklasser uit onze regio een wedstrijd. De groen-witten namen drie punten mee op bezoek bij Achilles Veen (1-2). Het team van coach Peter Wubben is na vijf wedstrijden tweede met elf punten, één minder dan koploper RKAV Volendam.

Overige uitslagen:

Sportclub Feyenoord-Smitshoek 1-1

Zwaluwen-XerxesDZB 0-0

AVV Swift-Capelle 6-2