Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











5-jarig meisje urenlang vermist in Oude-Tonge

In Oude-Tonge is zaterdagavond een zoekactie aan de gang geweest naar een 5-jarig kind. Het meisje was voor het laatst om 16:00 uur gezien op haar fietsje. Daarna ontbrak ieder spoor.

De politie besloot aan het begin van de avond een Burgernetmelding te doen. Ook werd de politiehelikopter naar Oude-Tonge gedirigeerd om mee te helpen zoeken. Op de grond zochten politiemensen naar het meisje. Halverwege de avond werd het kind gevonden. "Ze is zelf naar huis gekomen", aldus een woordvoerster van de politie. "Onderzocht wordt nog wat zich in de tussentijd precies heeft afgespeeld." Vrijwilligers van het Rode Kruis waren ook opgeroepen om te helpen zoeken in Oude-Tonge, maar hoefden uiteindelijk niet te worden ingezet.