Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











LIVESTREAM: De Gondelvaart van de Brandersfeesten in Schiedam

Schiedam staat dit weekend in het teken van de Brandersfeesten. En het hoogtepunt daarvan, de Gondelvaart, is live te volgen via de livestream hieronder.

De schepen zijn op sprookjesachtige wijze verlicht en varen als een stoet door de Lange Haven. Een jury kijkt vanaf een steiger naar de kandidaten en bepaalt welk schip het mooist is verlicht. Watersportverenigingen en culturele instellingen zijn maandenlang in het geheim aan het werk geweest om hun schip te versieren met kleurrijke decorstukken en betoverende belichting. In totaal varen zestien schepen mee. Onder meer van de brandweer, de scouting, de carnavalsvereniging en het Stedelijk Museum.