Vogelklas Karel Schot uitgeroepen tot Rotterdammer van het Jaar Foto: Vogelklas Karel Schot Foto: Vogelklas Karel Schot

Vogelklas Karel Schot in Rotterdam is uitgeroepen tot Rotterdam van het Jaar.Dat is zaterdag bekendgemaakt door Stichting Ons Rotterdam en de Oud Rotterdammer.

Volgens de jury is de Vogelklas een niet meer weg te denken begrip in Rotterdam met een staat van dienst die teruggaat tot het begin van de jaren '5o. Voorzitter André de Baerdemaeker en beheerder Monique de Vrijer namen de oorkonde namens het vogelasiel in ontvangst. "Wij zijn trots dat wij daar nog altijd een bijdrage aan mogen leveren en dat Rotterdam ons daarbij een warm hart toedraagt", aldus De Baerdemaeker Olielekkage

Vogelklas Karel Schot is sinds 1980 gevestigd aan het Afrikaanderplein. Jaarlijks vangt het opvangcentrum 10 duizend zieke en gewonde vogels en zoogdieren op. Vogelklas Karel Schot is sinds 1980 gevestigd aan het Afrikaanderplein. Jaarlijks vangt het opvangcentrum 10 duizend zieke en gewonde vogels en zoogdieren op. Het afgelopen jaar was de Vogelklas betrokken bij het schoonmaken van ruim vijfhonderd zwanen na een olielekkage in de Rotterdamse haven. Samen met andere hulpverleners hebben vrijwilligers van de Vogelklas de dieren ontdaan van de smurrie.