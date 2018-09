Vijftien mensen onwel in Capelle aan den IJssel

Tijdens een feestje in een woning in Capelle aan den IJssel zijn zaterdagavond vijftien mensen onwel geraakt. Het ging volgens de brandweer om volwassenen en kinderen.

Na het uitblazen van kaarsjes klaagden sommige van de in totaal dertig mensen in de woning over prikkelende ogen en benauwdheid. Meerdere ambulances en de traumahelikopter werden naar de flat in de straat Hollandsch Diep gestuurd.

Iedereen is uit de woning op de zesde etage gehaald, waarna de brandweer aan de slag ging om de oorzaak te achterhalen. Metingen en onderzoek hebben geen oorzaak opgeleverd. De bewoners hebben het advies gekregen de woning goed te ventileren.

In ambulances zijn vijftien mensen nagekeken. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.