Zeker tien mensen onwel door vreemde lucht in Capelle aan den IJssel Foto: MediaTV

In een woning in Capelle aan den IJssel zijn zaterdagavond zeker tien mensen onwel geraakt. Volgens de brandweer hebben ze last van benauwdheid en hoesten.

Het gaat volgens de brandweer om volwassenen en kinderen in een flatwoning op de zesde etage. Er zijn meerdere ambulances naar de straat Hollandsch Diep gestuurd. Ook de traumahelikopter is gealarmeerd. De brandweer doet onderzoek om de oorzaak van de vreemde, prikkelende lucht te achterhalen.