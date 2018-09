Sliedrecht Sport wint de Super Cup

Sliedrecht Sport heeft zaterdagavond de traditionele seizoensopener weten binnen te slepen. De volleybalsters pakten in Sporthal De Basis tegen verliezend bekerfinalist Team Eurosped de Super Cup met een 3-1 zege. Het team van trainer Vera Koenen speelde dit duel als landskampioen.

De eerste set won Sliedrecht Sport met 25-18. Vervolgens wisten de Sliedrechtse dames ook de tweede set naar zich toe te trekken (25-19). Maar de gasten uit Vroomshoop deden in de derde set iets terug (19-25). In de vierde set stelde Sliedrecht Sport orde op zaken. De vrouwen van trainer Koenen wonnen die set met 25-22, waardoor de Super Cup binnen was.

Volgende week begint Sliedrecht Sport de eredivisie met een uitwedstrijd in Amsterdam tegen Pharmafilter US.