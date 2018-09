Deel dit artikel:













Mannen met nepvuurwapen aangehouden in Dordrecht Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

In Dordrecht zijn vier mannen aangehouden omdat een van hen een neppistool bij zich had. Een van de mannen was in de Huygensstraat gezien met het pistool, waarop een getuige de politie belde.

Agenten stormden met getrokken vuurwapens op het groepje af. De mannen gaven zich meteen over en het neppistool bleek op een bankje te liggen. Het motief van de mannen is nog onbekend. De politie moet ze nog verhoren. Een woordvoerder van de politie benadrukt hoe gevaarlijk het is om met een nepwapen rond te lopen. "Onze agenten moeten in een fractie van een seconde een beslissing nemen in zo'n situatie. Gelukkig gaven ze zich meteen over." De politie vraagt al jaren aandacht voor het probleem van nepwapens, die vaak niet van echt te onderscheiden zijn. In juni is er weer een campagne gestart.