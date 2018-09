Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Excelsior sleept drie punten uit het vuur door wereldgoal Excelsior-VVV-Venlo

Excelsior heeft zaterdagavond in eigen huis een overwinning geboekt. In een matige wedstrijd werd VVV-Venlo met 1-0 verslagen. Het enige doelpunt van dit duel was wel een schitterende van Elias Már Omarsson.

De eerste helft kon met een handvol gebeurtenissen worden samengevat. Het moment van die helft was de wereldgoal van Omarsson. Hij soleerde vanaf bijna eigen helft naar het doel van VVV-Venlo, kapte zijn tegenstander uit en krulde de bal geweldig achter doelman Lars Unnerstall (1-0). Na dit spectaculaire doelpunt was Excelsior niet echt meer gevaarlijk. Jay-Roy Grot schoot na iets meer dan een half uur de bal op de paal. In de veertigste minuut moest Excelsior-doelman Sonny Stevens twee keer redden op een poging van de ingevallen Patrick Joosten. Slechte tweede helft, vreemde rode kaart De toeschouwers op Woudestein werden ook in de tweede helft weinig verwend. VVV-Venlo had daarin wel een aantal kansjes. Zo kopte Grot een bal ver naast en zag Ralf Seuntjens een schot geblokt worden. De toeschouwers op Woudestein werden ook in de tweede helft weinig verwend. VVV-Venlo had daarin wel een aantal kansjes. Zo kopte Grot een bal ver naast en zag Ralf Seuntjens een schot geblokt worden. Het vreemdste moment in de tweede helft was de rode kaart voor Excelsior-middenvelder Ali Messaoud. Scheidsrechter Martin Pérez had daar videobeelden van de VAR bij nodig. Uiteindelijk wisten de Kralingers met tien man stand te houden. Zo kon Excelsior eindelijk weer eens drie punten bijschrijven. De ploeg van trainer Adrie Poldervaart heeft na zeven duels negen punten verzameld. Excelsior - VVV-Venlo 1-0 (1-0) 19' 1-0 Elias Már Omarsson

Rood: 85' Ali Messaoud Opstelling Excelsior: Stevens; Fortes, Mattheij, Matthys, Burnet (61' Van der Meer); Schouten, Messaoud, Koolwijk; Edwards (71' El Hamdaoui), Omarsson, Bruins