Woningen ontruimd in Rotterdam-West Foto: MediaTV

In de Pieter Langendijkstraat in Rotterdam-West zijn zaterdagavond enkele woningen ontruimd. Er hangt een gaslucht en de stroom is in de straat uitgevallen.

Monteurs van netbeheerder Stedin zijn opgeroepen om een onderzoek in te stellen. De brandweer heeft uit voorzorg de bewoners van drie woningen geëvacueerd. Ze worden in de buurt opgevangen.