Overige sporten: Binnenland start met overwinning

De basketbalsters van 4Consult/Binnenland zijn zaterdagavond de basketball league dames met een zege begonnen. Het team uit Barendrecht versloeg in eigen huis Martini Sparks uit Groningen met 69-65.

De ploeg van coach Joost van Rangelrooy gaat samen met Solar Grasshoppers en

Lekdetec.nl met twee punten aan kop.

Badminton

TFS Barendrecht kon het uitduel tegen Roosterse BC niet winnen. Het eredivisieduel in Roosteren werd met 5-3 verloren, waardoor de Barendrechtse ploeg na vier duels achtste staat met dertien punten.

Korfbal

PKC/SWKGroep won de topper in het veldkorfbal tegen TOP/SolarCompleet. De Papendrechtse formatie versloeg de Sassenheimers op eigen veld met 29-21. Beide teams gaan in de ereklasse B met zes punten uit vier wedstrijden aan de leiding.

In diezelfde competitie kon DeetosSnel ook twee punten bijschrijven. De Dordtse korfbalvereniging zegevierde in eigen huis met 20-14 tegen KZ/Thermo4U uit Koog aan de Zaan. DeetosSnel is derde met vier punten.

Waterpolo

SVH is het eredivisieseizoen bij de mannen met een nederlaag gestart. De Rotterdamse waterpoloformatie verloor in Hillegersberg met 12-9 van ZV De Zaan. Dit seizoen staat SVH onder leiding van de nieuwe trainer Marco Booij. Ook ZPB H&L Productions begon het nieuwe waterpolojaar met een verlies. ZPC Amersfoort was in eigen huis met 10-5 te sterk.