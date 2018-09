Omarsson na zijn fantastische Excelsior-goal: 'Ik ging maar rennen'

Elias Már Omarsson maakte zaterdagavond tegen VVV-Venlo (1-0) zijn eerste doelpunt voor Excelsior. Dat deed hij op een schitterende manier. "Het voelt een beetje als een opluchting", aldus de IJslandse spits over zijn mooie treffer.

"Ik ben blij dat ik mijn eerste doelpunt heb gescoord", blikt Omarsson terug op zijn goal, die hij met een solo vanaf de middenlijn begon. "Ik besloot maar te gaan rennen. Je kunt niet te veel nadenken. Het gebeurde allemaal zo snel."

Hij krijgt veel advies van Mounir El Hamdaoui, met wie Omarsson concurreert om de spitspositie bij Excelsior. Al is de IJslander vooral positief over zijn ervaren teamgenoot. "Elke training komt hij naar me toe. Het is fijn om met El Hamdoui te trainen en te spelen. Hij probeert me te helpen", aldus Omarsson.

Kijk hierboven naar het volledige interview van verslaggever Dennis Kranenburg met Elias Már Omarsson.