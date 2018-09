LIVE Feyenoord-Vitesse

Feyenoord moet zondagmiddag tegen Vitesse winnen om in het spoor van Ajax en PSV te blijven. De Rotterdammers sluiten in De Kuip namelijk speelronde zeven van de eredivisie af. Uiteraard besteedt RTV Rijnmond veel aandacht aan dit duel.

Verslaggevers Dennis van Eersel en Sinclair Bisschop zijn zoals vertrouwd in de Kuip aanwezig om Feyenoord - Vitesse op Radio Rijnmond van commentaar te voorzien. Geen radio bij de hand? Dan is de wedstrijd hieronder te volgen in onze liveblog.