Van Persie schiet Feyenoord naar winst na knotsgekke tweede helft

Feyenoord heeft na een chaotische tweede helft drie punten gepakt in de thuiswedstrijd tegen Vitesse. Robin van Persie was weer de gevierde man bij de Rotterdammers met een prachtige vrije trap, al was zijn rode kaart van een paar minuten later wel een smet op de zwaarbevochten zege.

In een matige eerste helft kwam Feyenoord nauwelijks in de buurt van het Arnhemse doel. Vitesse kwam na ruim een halfuur niet onverdiend op voorsprong, nadat middenvelder Matus Bero in twee instanties binnen werkte. Onder een luid fluitconcert bezocht de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst de kleedkamer na het rustsignaal.

In de tweede helft was alles snel anders. Verdediger Eric Botteghin kopte vrijwel direct na rust de gelijkmaker binnen uit een hoekschop. Toen Thomas Bruns er na een halfuur ook nog eens met rood vanaf moest na een harde overtreding op Jordy Clasie, kon Feyenoord volop op jacht naar de overwinning.

Even later werd de Kuip opgeschrikt door een zware blessure voor Vitesse-aanvoerder Tim Matavz, waarbij de spits zijn onderbeen brak. Ondanks dit bijzonder vervelende moment kwam er toch nog een winnende treffer in een spannende slotfase. Feyenoord-aanvoerder Robin van Persie schoot een vrije trap op weergaloze wijze binnen en bracht de Kuip daarmee in extase. Een paar minuten later moest hij er na een harde overtreding wel met rood vanaf. Het is nog onduidelijk hoe lang de schorsing zal zijn die Van Persie gaat oplopen, mogelijk mist de aanvoerder van Feyenoord het duel met Ajax over een paar weken.

Scoreverloop

32' Matus Bero 0-147' Eric Botteghin 1-187' Robin van Persie 2-1

Opstelling Feyenoord

Vermeer; St. Juste, Botteghin, Van der Heijden, Malacia; Clasie (Ayoub 82'), Van Persie, Vilhena; Berghuis, Vente (Jørgensen 56'), Toornstra (Larsson 45')