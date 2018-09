Volg Feyenoord-Vitesse bij RTV Rijnmond

Feyenoord moet zondagmiddag tegen Vitesse winnen om in het spoor van Ajax en PSV te blijven. De Rotterdammers sluiten in De Kuip namelijk speelronde zeven van de eredivisie af. Uiteraard besteedt RTV Rijnmond veel aandacht aan dit duel.

Televisie

Vanaf 15:00 uur gaan we live op TV Rijnmond om in Sportclub Rijnmond vooruit te blikken op Feyenoord-Vitesse. Dat doet presentator Sinclair Bischop een klein uurtje vlak voor het Maasgebouw, waar hij Feyenoord-supporters en bekende voetbalnamen zal tegenkomen. De uitzending is ook op onze Facebook-pagina te bekijken.

Radio

Natuurlijk is er ook Radio Rijnmond Sport. Vanaf 14:00 uur gaat het radioprogramma van start, dat tot 19:00 uur duurt. Bart Nolles is de presentator. Vanaf 16:45 uur, als Feyenoord-Vitesse begint, doen Sinclair Bischop en Dennis van Eersel het radioverslag vanuit De Kuip.

Online

Bovendien kun je ons heel de dag op onze sociale media en website vinden. Verder publiceren we later op de dag nog een liveblog over Feyenoord-Vitesse. Interviews na afloop van de wedstrijd zie je zo snel mogelijk op onze website.