N3 weer vrij na storing brug Papendrecht Papendrechtse brug - Foto: Archief

Door een technische storing aan de brug over de Beneden-Merwede bij Papendrecht was de N3 vanaf 11:00 uur zondagochtend in beide richtingen ruim twee uur afgesloten.

Rijkswaterstaat had rond 12:00 het verkeer dat vaststond voor de dichte slagbomen weggeleid via de afslag De Staart. Later op de avond voert Rijkswaterstaat nog een test uit met de brug.