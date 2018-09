Politie Schiedam waarschuwt: 'Kom niet met de auto naar Brandersfeesten'

Door de grote belangstelling voor de Brandersfeesten in het centrum van Schiedam, loopt de binnenstad te vol met auto's. Alle garages zitten zondag begin van de middag al vol. De politie roept bezoekers op niet meer met de auto naar Schiedam te komen.

Tegen RTV Rijnmond zegt de politie dat iedereen nog welkom is, maar het beste met de metro vanaf omliggende stations kan komen, of fietsend. Een aantal wegen, waaronder de 's-Gravenlandseweg, is afgesloten.

Ook waarschuwt de politie voor zakkenrollers. Een duo zou actief zijn, volgens een aantal meldingen.

Het hele weekend zijn er optredens op podia, pleintjes, in straten en in kroegen. Verder is er een kermis terug te vinden op de Stadserf en liggen er zo'n 150 historische schepen in de Lange Haven. De Brandersfeesten worden zondagavond afgesloten met een vuurwerkshow vanaf het dak van het stadskantoor.