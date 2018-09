Rotterdam wil jongeren leren bewust om te gaan met sexting

De gemeente Rotterdam is zondagmiddag een online campagne gestart die jongeren moet laten nadenken over bewust omgaan met sexting, het sturen van seksueel getinte berichten en naaktfoto's.

Wethouder Judith Bokhove van jeugd en taal en Leefbaar raadslid Tanya Hoogwerf gaven zondag om 14:00 uur samen met Rotterdamse jongeren het startsein van de campagne.

Vooral jongeren zijn zich niet altijd bewust wat er met online foto’s en filmpjes kan gebeuren. De website www.snapjewatjestuurt.nl geeft tips over waaraan je moet denken voordat je begint met sexting.

Uit onderzoek blijkt dat 42 procent van de jongeren in de regio Rotterdam ervaring heeft met sexting. Een op de drie jongeren daarvan heeft een negatieve ervaring met sexting gehad.

Een app als Snapchat wordt veel gebruikt omdat berichten en foto's in principe weer verdwijnen en niet worden opgeslagen. "Dit creëert een vals gevoel van veiligheid. We laten in de campagne zien dat een foto, die in goed vertrouwen gedeeld wordt, eenvoudig kan worden ‘gescreend’ met bijvoorbeeld een tweede telefoon", zegt wethouder Bokhove.

Op de website staan ook de verschillende routes naar hulp, informatie voor ouders en er is een chatfunctie waar jongeren 's avonds en 's nachts kunnen chatten met een hulpverlener. De Rotterdamse campagne loopt tot december.